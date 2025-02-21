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لبنان
توقّعات
Lebanon 24
21-02-2025
|
18:13
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توقعت مصادر دبلوماسية لبنانية أن تنعكس إيجاباً على لبنان القرارات الأوروبية برفع العقوبات عن الطاقة والنقل والقطاع المصرفي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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