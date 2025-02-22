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لبنان

تجمعات على طريق المطار عشية تشييع نصرالله وصفي الدين

Lebanon 24
22-02-2025 | 09:54
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غصّ طريق مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت وقبيل ساعات من موعد تشييع الشهيدين الأمينين العامين لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله والسيّد هاشم صفي الدين، بالسيارات الآتية من الجنوب والخارجة من المطار، حيث ازدحمت الطرقات بتجمعات وحشود لمواطنين على جانبي الطريق وهم يرفعون صور نصرالله وصفي الدين والشهداء.
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وأقام هؤلاء المواطنون المضائف على الطريق المؤدية من المطار وإليه، تكريما لأمين عام الحزب والشهداء الذين سقطوا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.

كما رفعت يافطات باللونين الأسود والأصفر وكلمات تُعبّر عن الوجع والحزن والثبات في هذه المناسبة.

 
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