توضيح وتعقيب

جاءنا من مكتب نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب التوضيح الآتي:

الياس بو صعب لن يترشح" وما تضمّنه بسياق الخبر، غير دقيق وغير صحيح، وأن كلام بو صعب خلال مقابلته التلفزيونية يوم الأربعاء الماضي كان واضحا لا لبس فيه. أكد مصدر مقرب من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ ما ورد في خبر عبر موقع "لبنان24" تحت عنوان: "" وما تضمّنه بسياق الخبر، غير دقيق وغير صحيح، وأن كلام بو صعب خلال مقابلته التلفزيونية يوم الأربعاء الماضي كان واضحا لا لبس فيه.

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تعقيب "لبنان24"

يهم "لبنان24" الذي يكن كل احترام للنائب بو صعب ودوره النيابي والتشريعي ان يؤكد ان ما نقله عن احد المقربين من سعادته دقيق وصحيح مئة في المئة، ولم يجزم "لبنان24" بعدم ترشحه بل نقل ما قاله سعادة النائب بحرفيته، والدليل علامة الاستفهام في العنوان "بو صعب لن يترشح؟".

كما ورد في متن الخبر "المصدر لفت الى أن بو صعب لم يجزم الأمر لكنه تحدث بجدية كاملة عن عدم رغبته بالترشح للنيابة"، فاقتضى التوضيح.