تحويل السير على طريق ضهر البيدر بعد ظهر اليوم.. إليكم التفاصيل

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن أنه "اعتبارًا من السّاعة 15:00 من تاريخ اليوم 23-2-2025، سيتم منع مرور السّير المتّجه من ضهر البيدر إلى بيروت، واعتماد طريق ضهر البيدر على المسلكين حصرًا للسير المتجه من بيروت نحو البقاع، وذلك تسهيلاً لحركة المرور وتلافيًا لحصول حوادث اصطدام وحفاظًا على السلامة العامة".

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