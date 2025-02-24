الموسوي: المقاومة كما روح السيّد باقية

كتب النائب ابراهيم الموسوي على منصة "إكس": "ونحن في مليونية الوفاء والولاء بالأمس، إرسال العدو طائراته الحربية دليل خواء وفشل. العدو قتل السيد جسداً، أما روحه ونهجه فسيستمران معنا ونبقى معهما أبد الدهر ومدى العمر. المقاومة كما روح السيد باقية باقية باقية ومنتصرة باذن الله".

Advertisement