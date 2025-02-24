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لبنان

الموسوي: المقاومة كما روح السيّد باقية

Lebanon 24
24-02-2025 | 00:39
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كتب النائب ابراهيم الموسوي على منصة "إكس": "ونحن في مليونية الوفاء والولاء بالأمس، إرسال العدو طائراته الحربية دليل خواء وفشل. العدو قتل السيد جسداً، أما روحه ونهجه فسيستمران معنا ونبقى معهما أبد الدهر ومدى العمر. المقاومة كما روح السيد باقية باقية باقية ومنتصرة باذن الله".
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