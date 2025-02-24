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لبنان

من الجبل الى "فقش الموج".. "آدم" غطى لبنان بالابيض (فيديو وصور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-02-2025 | 02:30
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مع وصول المنخفض الجوي "آدم" الى ذروته في ساعات الليل غطى الثلج لبنان من الشمال الى الجنوب ومن الجبل الى فقش الموج، وغمرت الثلوج كل المناطق اللبنانية.

المنخفض الجوي القطبي الذي ضرب لبنان أقفل المدارس والجامعات وحوّل الطرقات في المناطق التي ترتفع عن 500 متر إلى شبه لوح زجاجي غير صالح للسير، بسبب تكون طبقات من الجليد.
وأفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:
عيناتا – الارز
كفردبيان – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك
الهرمل – سير الضنية
الهرمل – القبيات
معاصر الشوف – كفريا
تنورين الفوقا – حدث الجبة.
 

وأفادت مصلحة الارصاد الجوية ان المنخفض القطبي سيبدأ بالانحسار اعتباراً  من بعد ظهر اليوم الاثنين حيث تنحسر الامطار مساءً و يستمر خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
وسيكون الطقس غداً غائما جزئياً بالاجمال بسحب متوسطة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تبقى متدنية حيث تكون دون معدلاتها الموسمية بحدود ال ٧ درجات مع بقاء خطر تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال ٧٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الفيديوهات التي التقطها اللبنانيون لتساقط الثلوج في مناطقهم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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