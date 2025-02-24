عن تشييع نصرالله وصفي الدين أمس.. هذا ما أعلنه قطاع صيدا في "حزب الله"

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وتوزعت نقاط التجمع التي أقامها القطاع في صيدا قرب مجمع السيدة الزهراء وفي الفيلات وتعمير عين الحلوة وحارة صيدا، الغازية قرب مسجد الشحوري وقرب سوبر ماركت التوفير وفي باحة مجمع الإمام المهدي عج، حومين التحتا، رومين ، بنعفول، عزة، إركي، عنقون، زينا، زغدرايا، كفرحتى وعبرا والقنيطرة".وعاهد المشاركون "قيادة الحزب والمقاومة الإسلامية على حفظ نهج الأمينين وفكرهما والمضي قدما فس خط المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل".