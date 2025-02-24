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لبنان

عن تشييع نصرالله وصفي الدين أمس.. هذا ما أعلنه قطاع صيدا في "حزب الله"

Lebanon 24
24-02-2025 | 12:08
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اعلن قطاع صيدا في "حزب الله" في بيان، انه "واكب حركة عشرات الآلاف من المواطنين الذين احتشدوا فجراً في المدينة وبلدات المنطقة يوم امس، للمشاركة في مراسم التشييع الشهيدين الكبيرين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، الذي جرت مراسمه في المدينة الرياضية في بيروت 
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وتوزعت نقاط التجمع التي أقامها القطاع  في صيدا قرب مجمع السيدة الزهراء وفي الفيلات وتعمير عين الحلوة وحارة صيدا، الغازية قرب مسجد الشحوري وقرب سوبر ماركت التوفير وفي باحة مجمع الإمام المهدي عج، حومين التحتا، رومين ، بنعفول، عزة، إركي، عنقون، زينا، زغدرايا، كفرحتى وعبرا والقنيطرة".

وعاهد المشاركون "قيادة الحزب والمقاومة الإسلامية على حفظ نهج الأمينين وفكرهما والمضي قدما فس خط المقاومة والجهاد حتى التحرير الكامل".
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