عن التشييع.. نائب الحزب يكشف ما فعلته "سفارات أجنبية"

كشف عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسن فضل الله، مساء اليوم الاثنين، أن "حربًا شعواء شُنَّت ضد تشييع الشهيدين السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين".

تابع فضل الله: "سفارات أجنبية تواصلت مع شخصيات من أجل منعها من المشاركة في التشييع".

وأشار إلى أنّه "مورس تهويل له علاقة بالطقس والأمن ضدّ الناس بهدف منعهم من المشاركة في التشييع"، معتبرًا أن "أعداد المشاركين في التشييع تعكس محبة الناس وصدقهم والتمسك بالنهج المقاوم".

أضاف فضل الله: "المشاركون في التشييع هم جمهور المقاومة من كل الطوائف والمناطق".

واعتبر أنه "لم نقصد توجيه رسائل سياسية وتنظيمية وشعبية من التشييع إنما كل ذلك تم وفاءً للشهيدين الكبيرين".