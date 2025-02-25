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لبنان
الحجيري: إسرائيل تسعى إلى فتنة وحرب أهلية داخل لبنان
Lebanon 24
25-02-2025
|
11:32
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أعلن رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري في تصريح، لمناسبة الذكرى الخمسين لإغتيال المناضل معروف سعد: "في 26 شباط عام 1975، انتقت السلطةُ اللبنانية المجرمة الحاقدة على العروبة وفلسطين والجماهير الشعبية، هدفها بعنايةٍ لفتنتِها الكبرى، فاغتالت القائد الوطني الكبير معروف سعد بوصفه قائداً قومياً عربياً وزعيماً شعبياً ورمزاً لنضالات الكادحين والطبقات الشعبية، ومقاوماً العدو الاسرائيلي والاستعمار، فكان اغتياله على يد سلطة الغدر والعمالة، إيذاناً لشرارة الحرب الأهلية اللبنانية، حيث هدفت أميركا وإسرائيل وأدواتهما من عرب الردة والسلطة اللبنانية الفئوية في اشعالها، إلى ضرب المقاومة الفلسطينية والحركة الشعبية، وحماية نظام الاحتكارات والامتيازات الفئوية، وتمرير مشاريع استسلامية تصفوية، وتقسيم لبنان إلى كانتونات وغيتوات، والتفريط بوحدته وسيادته وفرض هيمنة غربية في إطار خطط كسينجر لتغيير وجه المنطقة بما يضمن تحقيق "دولة إسرائيل الكبرى".
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وتابع: "ما أشبه اليوم بالأمس!!! حيث تسعى أميركا وإسرائيل وجهات عربية إلى فتنة وحرب أهلية داخل لبنان متكلةً على سلطةٍ يُعاد تشكيلها بشروط وإملاءات من تم ذكرهم، حيث يتوهم الخارج وبعض الداخل بتصفية المقاومة وبهزيمتها والقضاء عليها، وهي التي سجل أبطالها أروع ملاحم الصمود والعز في الحرب الأخيرة، وبإقصاء مكون لبناني، وهي محاولات ساقطة مصيرها سلات مهملات التاريخ".
واعتبر ان "الوفاء للقائد الوطني الكبير معروف سعد ولمبادئه" إنما يكون في التأكيد على:
اولاً: الإستمرار في نهج مقاومة مشاريع الهيمنة الأميركية والغربية الإستعمارية ومقاومة العدو الاسرائيلي الذي وعى معروف سعد مبكراً خطر مشروعه على الأمة العربية وعلى لبنان فقاومه منذ 1936و 1948 في نابلس والمالكية ويشع وقدس وهضاب فلسطين. وظل حتى رمقه الأخير مقاتلاً شرساً من أجل تحرير فلسطين بخيار وحيد وهو الكفاح المسلح".
ثانياً: مواجهة الاستبداد والطغيان والظلم الاجتماعي والجور، ونصرة الضعفاء والفئات الشعبية الكادحة وحقهم في لقمة عيش كريمة، وقد دفع معروف سعد دمه وحياته ثمناً لحق الناس في عدالة اجتماعية وكرامة انسانية، وكسر الاحتكار".
ثالثاً: "مواجهة النظام الطائفي العفن الولاد للفتن ومن أجل إقامة دولة مدنية دولة المواطنة والعدل ذات سيادة حقيقية تواجه العدو ولا يأتمر مسؤولوها بأوامر دول خارجية".
وختم: "نجدد تمسكنا بالمبادئ الوطنية والعروبية والتقدمية التي ناضل بأشرف ما يكون النضال واستشهد من أجلها معروف سعد الذي مازال دمه يغلي في عروقنا، وروحه تحثنا دائماُ على التمرد والثورة من أجل العروبة وفلسطين وعلى مقاومة العدو الاسرائيلي المحتل. نم قرير العين ياكبير المناضلين، رغم المؤامرة، المقاومة مستمرة".
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