آلان عون: للإستفادة من الوقت الحالي لإتمام الإصلاحات

أعلن النائب آلان عون، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ "الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة وسأعطي الحكومة الثقة ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين ".

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واعتبر أن "ما يهم اللبناني اليوم هي الافعال لا التوقعات وأطلب من الحكومة أن تستغل الظرف السياسي وتهديم آليات الفساد وتفكيك "الإمارات" الموجودة داخل الدولة".





تابع خلال كلامه في جلسة مناقشة البيان الوزاري بعد استئنافها: " للإستفادة من الوقت الحالي لإتمام الإصلاحات وهدم الفساد وإخراج المحسوبيّات واستبدالها بكفاءات".