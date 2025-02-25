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لبنان

إفرام يحذّر: الحياد أو حرب أهلية

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:58
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أعلن النائب نعمة افرام، في كلامه خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، "أعطي الثقة للحكومة لأن البيان الوزاري يحمل آمالاً بالاصلاح والإنتاجية". 
وطالب فرام :"إعادة طرح قانون تعيين الفئتين الأولى والثانية الذي ردّه الرئيس السابق ميشال عون وإعادة الأرشفة وتوثيق المعلومات". 
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تابع: لا خيار لدينا سوى أن نكون حياديّين وإلّا الحرب الأهليّة ستكون على كلّ مفترق طرق. 
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