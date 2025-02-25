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لبنان

ناصر: الطائفة العلوية مستبعدة من الحكومة والوظائف

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:35
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كشف النائب حيدر ناصر، خلال كلامه في جلسة مناقشة البيان الوزاري: "لا تزال الطائفة العلوية مستبعدة من الحكومة والوظائف المتقدمة وهذه الحكومة واصلت هذا النهج باستبعادها".

تابع: "طرابلس تحولت إلى صندوق بريد إقليمي وحاول الكثيرون شيطنتها لتثبت مع عدوان ايلول أنها حاضنة الوطن الاولى".
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واعتبر ان "بعض القضاة جعلوا من طرابلس ساحة تصفية حسابات سياسية وقضائية". 

ختم: قررنا الا نحجب الثقة عن الحكومة. 
 
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