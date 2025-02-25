ناصر: الطائفة العلوية مستبعدة من الحكومة والوظائف

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تابع: "طرابلس تحولت إلى صندوق بريد إقليمي وحاول الكثيرون شيطنتها لتثبت مع عدوان ايلول أنها حاضنة الوطن الاولى".واعتبر ان "بعض القضاة جعلوا من طرابلس ساحة تصفية حسابات سياسية وقضائية".ختم: قررنا الا نحجب الثقة عن الحكومة.