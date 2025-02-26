قائمة مسلسلات رمضان.. أعمال ستشعل المنافسة هذا العام



Advertisement تشهد الدراما اللبنانية تراجعاً ملحوظاً في حجم الإنتاج الخاص بموسم دراما رمضان 2025، إذ يغيب عدد كبير من النجوم، وبالبحث عن مسلسلات لبنانية جديدة هذا الموسم، رصدنا عملين فقط من إنتاج لبناني، لكن هناك الكثير من الأعمال الأخرى ذات الإنتاج اللبناني السوري المشترك.



مسلسل بالدم

أطلقت المنصات الرسمية الإعلان الترويجي لمسلسل "بالدم"، والذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما اللبنانية. ويعتمد المسلسل على أحداث واقعية، ويطرح تساؤلات حول التغيرات الاجتماعية والتحديات التي يواجهها الناس في ظل العادات والتقاليد المتجددة.

المسلسل يضم نخبة من الممثلين البارزين على الساحة اللبنانية، منهم ماغي بوغصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصّار، كارول عبود، بالإضافة إلى غابريال يمّين، سعيد سرحان، ورولا بقسماطي.

ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" وشاشة MTV خلال شهر رمضان، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي المقبل.



مسلسل نفس

من المقرر أن يجمع مسلسل "نفس"، الممثلان السوريان عابد فهد ومعتصم النهار، مع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة. ويندرج المسلسل تحت فئة الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويتكون من 30 حلقة.

يشرف على إنتاج هذا العمل شركة "الصباح إخوان"، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تهمّ المجتمع العربي، ويُعد "نفس" أول عملٍ تُشارك فيه دانييلا رحمة مع شركة "الصباح إخوان".



مسلسل سكرة حب

يمثل "سكرة حب" واحدًا من أبرز المسلسلات العربية المشتركة التي تجمع بين النجوم اللبنانيين والسوريين في عمل مشترك قوي.

يستعرض المسلسل قصص حب متشابكة في ظل ظروف اجتماعية صعبة، ويركز على الصراعات الداخلية للشخصيات والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق السعادة. وعدد الحلقات: 30 حلقة.

أبطال المسلسل: محمد الأحمد، ديما الجندي، سارة أبي كنعان، هيا مرعشلي، رشا بلال، ختام اللحام، جمال العلي، أندريه سكاف. مع اقتراب شهر رمضان المبارك يترقب الجمهور قائمة مسلسلات عربية تركز على الدراما الاجتماعية التي تعكس واقع المجتمع العربي بألوانه المختلفة، في مزج بين القصص الاجتماعية والترفيهية، إلى جانب التنوع في الألوان الدرامية بين الكوميدي والرومنسي.تشهد الدراما اللبنانية تراجعاً ملحوظاً في حجم الإنتاج الخاص بموسم دراما رمضان 2025، إذ يغيب عدد كبير من النجوم، وبالبحث عن مسلسلات لبنانية جديدة هذا الموسم، رصدنا عملين فقط من إنتاج لبناني، لكن هناك الكثير من الأعمال الأخرى ذات الإنتاج اللبناني السوري المشترك.أطلقت المنصات الرسمية الإعلان الترويجي لمسلسل "بالدم"، والذي يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما اللبنانية. ويعتمد المسلسل على أحداث واقعية، ويطرح تساؤلات حول التغيرات الاجتماعية والتحديات التي يواجهها الناس في ظل العادات والتقاليد المتجددة.المسلسل يضم نخبة من الممثلين البارزين على الساحة اللبنانية، منهم ماغي بوغصن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصّار، كارول عبود، بالإضافة إلى غابريال يمّين، سعيد سرحان، ورولا بقسماطي.ومن المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" وشاشة MTV خلال شهر رمضان، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي المقبل.من المقرر أن يجمع مسلسل "نفس"، الممثلان السوريان عابد فهد ومعتصم النهار، مع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة. ويندرج المسلسل تحت فئة الأعمال الاجتماعية الرومانسية، ويتكون من 30 حلقة.يشرف على إنتاج هذا العمل شركة "الصباح إخوان"، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تهمّ المجتمع العربي، ويُعد "نفس" أول عملٍ تُشارك فيه دانييلا رحمة مع شركة "الصباح إخوان".يمثل "سكرة حب" واحدًا من أبرز المسلسلات العربية المشتركة التي تجمع بين النجوم اللبنانيين والسوريين في عمل مشترك قوي.يستعرض المسلسل قصص حب متشابكة في ظل ظروف اجتماعية صعبة، ويركز على الصراعات الداخلية للشخصيات والتحديات التي تواجهها في سبيل تحقيق السعادة. وعدد الحلقات: 30 حلقة.أبطال المسلسل: محمد الأحمد، ديما الجندي، سارة أبي كنعان، هيا مرعشلي، رشا بلال، ختام اللحام، جمال العلي، أندريه سكاف.



مسلسل تحت الأرض

يعتبر مسلسل "تحت الأرض" من المسلسلات السورية التاريخية التي تتناول أحداثًا مهمة من الماضي، حيث يسلط الضوء على الفساد.

عدد الحلقات: 30 حلقة. أبطال مسلسل تحت الأرض: مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، لجين إسماعيل يعتبر مسلسل "تحت الأرض" من المسلسلات السورية التاريخية التي تتناول أحداثًا مهمة من الماضي، حيث يسلط الضوء على الفساد.عدد الحلقات: 30 حلقة. أبطال مسلسل تحت الأرض: مكسيم خليل، روزينا لاذقاني، أحمد الأحمد، لجين إسماعيل



مسلسل تحت سابع أرض

يعود النجم السوري تيم حسن في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "تحت سابع أرض" إلى الدراما الاجتماعية السورية المعاصرة.ويجسد تيم في المسلسل شخصية "موسى" الضابط الذي يتورط في الفساد، ورغم علاقته المتوترة مع شقيقه الذي يلعب دوره الممثل أنس طيارة، تبقى العائلة بالنسبة له "خط أحمر. وتشكل النجمة السورية كاريس بشار ثنائية مع تيم بمسلسل "تحت سابع أرض"، في علاقة معقدة بين "موسى" و"بلقيس".كما تشارك في بطولة المسلسل الفنانة السورية القديرة منى واصف. يعود النجم السوري تيم حسن في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "تحت سابع أرض" إلى الدراما الاجتماعية السورية المعاصرة.ويجسد تيم في المسلسل شخصية "موسى" الضابط الذي يتورط في الفساد، ورغم علاقته المتوترة مع شقيقه الذي يلعب دوره الممثل أنس طيارة، تبقى العائلة بالنسبة له "خط أحمر. وتشكل النجمة السورية كاريس بشار ثنائية مع تيم بمسلسل "تحت سابع أرض"، في علاقة معقدة بين "موسى" و"بلقيس".كما تشارك في بطولة المسلسل الفنانة السورية القديرة منى واصف.



مسلسل يا أنا يا هي

ومن الأعمال الكوميدية السورية في رمضان ، مسلسل "يا أنا يا هي" بطولة أمل دباس، وأمل عرفة وعاصم حواط.

وتدور الأحداث حول "نادية" التي تجد نفسها في مواجهة مع "سوزان"، ابنة صاحب المنزل الذي كانت تعمل لديه بعد وفاته، لكن الأمور تتعقد عندما تتعرض سوزان لحادث كهربائي يفقدها ذاكرتها، تستغل "نادية" الموقف وتُقنعها أنها تعمل لديها في المنزل. وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. ومن الأعمال الكوميدية السورية في رمضان ، مسلسل "يا أنا يا هي" بطولة أمل دباس، وأمل عرفة وعاصم حواط.وتدور الأحداث حول "نادية" التي تجد نفسها في مواجهة مع "سوزان"، ابنة صاحب المنزل الذي كانت تعمل لديه بعد وفاته، لكن الأمور تتعقد عندما تتعرض سوزان لحادث كهربائي يفقدها ذاكرتها، تستغل "نادية" الموقف وتُقنعها أنها تعمل لديها في المنزل. وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



مسلسل سيد الناس

تدور أحداث "سيد الناس" في إطار درامي اجتماعي يتناول قضايا الحارة المصرية، حيث يركز على شخصية بطل العمل، الذي يجسدها النجم عمرو سعد، وهو رجل يحمل صفات النبل والشهامة، ويعيش وسط أهالي حيه الشعبي، ويواجه تحديات الحياة اليومية بحكمة وقوة، يتعامل مع المواقف الصعبة بمزيج من الحزم والرحمة، مما يجعله موضع احترام من الجميع، لكنه في الوقت نفسه يواجه صراعات وتحديات مع شخصيات أخرى تسعى للإيقاع به أو استغلال طيبته. تدور أحداث "سيد الناس" في إطار درامي اجتماعي يتناول قضايا الحارة المصرية، حيث يركز على شخصية بطل العمل، الذي يجسدها النجم عمرو سعد، وهو رجل يحمل صفات النبل والشهامة، ويعيش وسط أهالي حيه الشعبي، ويواجه تحديات الحياة اليومية بحكمة وقوة، يتعامل مع المواقف الصعبة بمزيج من الحزم والرحمة، مما يجعله موضع احترام من الجميع، لكنه في الوقت نفسه يواجه صراعات وتحديات مع شخصيات أخرى تسعى للإيقاع به أو استغلال طيبته.



مسلسل حكيم باشا

بعد شهور من التصوير، انتهى تصوير مسلسل "حكيم باشا" الذي يأتي في 30 حلقة، ويركز على قضايا اجتماعية ملحة في مجتمع صعيد مصر مثل الثأر وتجارة الآثار. يشارك في العمل كل من مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ودينا فؤاد، ورياض الخولي. بعد شهور من التصوير، انتهى تصوير مسلسل "حكيم باشا" الذي يأتي في 30 حلقة، ويركز على قضايا اجتماعية ملحة في مجتمع صعيد مصر مثل الثأر وتجارة الآثار. يشارك في العمل كل من مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ودينا فؤاد، ورياض الخولي.



مسلسل كامل العدد – الجزء الثالث

أعلن فريق عمل الجزء الثالث من المسلسل المصري "كامل العدد" عن انتهائه من تصويره. يحكي العمل عن قصة "أحمد"، طبيب التجميل الذي يلتقي بـ "ليلى"، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، في قصة حب تتحدى الفوارق العائلية والعقبات الاجتماعية. ويضم العمل نجوماً، من بينهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وحسين فهمي، وإسعاد يونس. أعلن فريق عمل الجزء الثالث من المسلسل المصري "كامل العدد" عن انتهائه من تصويره. يحكي العمل عن قصة "أحمد"، طبيب التجميل الذي يلتقي بـ "ليلى"، صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، في قصة حب تتحدى الفوارق العائلية والعقبات الاجتماعية. ويضم العمل نجوماً، من بينهم دينا الشربيني، وشريف سلامة، وحسين فهمي، وإسعاد يونس.



مسلسل يوميات رجل عانس

من المسلسلات الخليجية المرتقبة في رمضان "يوميات رجل عانس"، المسلسل مأخوذ عن رواية "مذكرات رجل سعودي عانس"، ويشارك في بطولة المسلسل إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف وفتون الله.ونشر المنتج جمال سنان صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بالأبطال المشاركين. من المسلسلات الخليجية المرتقبة في رمضان "يوميات رجل عانس"، المسلسل مأخوذ عن رواية "مذكرات رجل سعودي عانس"، ويشارك في بطولة المسلسل إبراهيم الحجاج، سعيد صالح، محمد القحطاني، فاطمة الشريف وفتون الله.ونشر المنتج جمال سنان صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على إنستغرام تجمعه بالأبطال المشاركين.