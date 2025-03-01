مرشحا "التيار" في المتن: تصفية حساب مع المنفصلين

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بعد إعلانه الذهاب الى المعارضة ، إنصرف "التيار الوطني الحر" إلى بدء العمل على ترتيب صفوفه في مختلف المناطق من أجل خوض الإنتخابات النيابية التي من المتوقع أن تكون صعبة عليه لعدة أسباب.وفي هذا الإطار لفت مصدر تنظيمي في الماكينة الإنتخابية لـ "التيار" الى أن العمل بدأ بجدية كبيرة في المتن الشمالي وبإشراف مباشر من الوزير جبران باسيل، وتم ابلاغ "مركزية التيار" في المتن الشمالي وكل هيئات "التيار"من برج حمود وصولاً الى بسكنتا عن ترشيح القيادي منصور فاضل عن المقعد الماروني في المتن، وهو من بلدة الجديدة، مركز الثقل الإنتخابي للنائب إبراهيم كنعان.كما تم ترشيح القيادي هشام كنج من جل الديب على المقعد الأرثوذكسي.وختم المصدر أن التعليمات أعطيت لبدء العمل بجهد لتسويق هذين الإسمين، أولاً لإعادة هيبة "التيار" في المتن بعد نكسة الإنفصال، وثانياً وهو الأهم كضربة إنتقامية إستباقية لمن خرج من "التيار"، بحسب المصدر .