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لبنان

في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح.. هذا ما تم رصده

Lebanon 24
01-03-2025 | 07:10
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سجل قرابة الأولى والثلث من بعد ظهر اليوم تحليق كثيف للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط في اجواء منطقتي النبطية واقليم التفاح.
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