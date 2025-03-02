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لبنان

بعد تعرضه لحادث انزلاق... وفاة عنصر من الجيش في بلدة القبيات

Lebanon 24
02-03-2025 | 11:16
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توفي الشاب سهيل سليمان، وهو عنصر في الجيش اللبناني بعد تعرضه لحادث انزلاق دراجته النارية في القبيات، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان244".

وقد عملت فرق الإسعاف على نقله إلى مستشفى السلام، فيما حضرت الشرطة العسكرية إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة.
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