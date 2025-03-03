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لبنان

"إخبار".. عبدالله: للتدقيق في تعاطي البنوك وفروعها مع المواطنين

Lebanon 24
03-03-2025 | 01:25
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 كتب النائب بلال عبدالله على منصة "إكس": "أناشد معالي وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التدقيق في تعاطي البنوك وفروعها مع المواطنين، لناحية شح الأموال في آلات الصرف الآلي، بعد اقفال الكثير من الفروع، وتخفيض عدد الموظفين، والأهم الرسوم والعمولات المرتفعة على المعاملات والسحوبات والحسابات. انه اخبار".
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