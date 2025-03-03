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لبنان

في دار الفتوى.. دريان التقى سلام

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:35
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ألتقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، رئيس الحكومة نواف سلام، وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والاقليمية.
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الفتوى..

دريان

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