Advertisement

لبنان

ملف النازحين السوريين محور لقاء بين البيسري ووزيرة الشؤون الاجتماعية

Lebanon 24
03-03-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1328277-638766048252394975.jpeg
Doc-P-1328277-638766048252394975.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد، وعرض معها ملف النازحين السوريين في لبنان. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيسري استقبل نائبا كنديا وعرض معه الاوضاع وملف النازحين السوريين
lebanon 24
03/03/2025 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل دياب وروداكوف والبيسري... واجتمع مع وزير الخارجية
lebanon 24
03/03/2025 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري عرض وريزا الاوضاع
lebanon 24
03/03/2025 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
البيسري استقبل وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة
lebanon 24
03/03/2025 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24

البيسري

حنين السيّد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:09 | 2025-03-03
10:05 | 2025-03-03
10:02 | 2025-03-03
09:58 | 2025-03-03
09:41 | 2025-03-03
09:38 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24