مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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تتجه الأنظار اليوم إلى الرياض التي وصل إليها رئيس الجمهورية جوزاف عون في أول زيارة خارجية له بعد انتخابه على أن ينتقل منها إلى القاهرة مترئسا وفد لبنان إلى القمة العربية الطارئة حيث سيكون للبنان نصيب من اهتمام المجتمعين فيها لدعم عملية النهوض ولإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لما تبقى من أراض احتلتها إسرائيل خلال عدوانها الاخير، ووضع حد لخرقها وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.والهدف من القمة العربية بحث الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة واتخاذ موقف عربي موحد يرفض التهجير ويؤكد على الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.وفي غضون ذلك من المتوقع أن يصل مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف إلى منطقة الشرق الأوسط الخميس المقبل.إلى ذلك لم تيأس إسرائيل بعد من إمكانية إطلاق سراح الأسرى على دفعتين على الأقل ممارسة الضغط على سكان قطاع غزة بمنعها دخول المساعدات وعلى اثر هذه الخطوة دعت حركة حماس مصر والمنظومة العربية إلى اتخاذ خطوات لمنع فرض الاحتلال سياسة التجويع التي تمهد لتهجير أهالي غزة.وفي المقابل لم تستسلم المقاومة الفلسطينية التي قام أحد عناصرها اليوم بعملية طعن في محطة الحافلات المركزية في حيفا نتج عنها مقتل مستوطن واصابة 6 اخرين احدهم بحال الخطر.المزيد من الإخفاقات وقعت فيها المنظومة الأمنية للاحتلال ما أسفر من استقالات متلاحقة لكبار قادتها ومؤخرا يتم الحديث عن إقالة وشيكة لرئيس جهاز الشاباك رونين بار.إلى ذلك لا تزال ردود الافعال على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتفاعل حيث أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الحاجة إلى 10 أعوام للتحرر من التأثير الأميركي من خلال استثمار ضخم محليا وأوروبيا معتبرا انه "لم يعد بإمكان الأوروبيين الاعتماد على الناتو كما كانوا في السابق فقد أضعفه موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب".=======رحلة عودة لبنان الى محيطه العربي انطلقت. رئيس الجمهورية جوزاف عون بدأ زيارته المنتظرة الى السعودية، ويتوجها الليلة بمحادثات رسمية يجريها مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بعد ساعتين تقريبا من الان.اهمية الزيارة انها تؤشر الى علاقات جديدة بين لبنان والسعودية، وتستعيد تاريخا طويلا من العلاقات الجيدة، لم تتدهور الا بعدما اصبح القرار في لبنان بيد محور الممانعة الذي اساء كثيرا لعلاقات لبنان بمحيطه العربي.ومن الرياض ينتقل الرئيس عون غدا الى القاهرة حيث يشارك في القمة العربية. ولا يستبعد ان تتطرق القمة الى الوضع في لبنان ، ولا سيما الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي للبنان من خلال النقاط الاستراتيجية الخمس.ومع ان كل ما يحصل مهم، لكنه لن يحقق كل النتائج المرجوة ، ما دام حزب الله مصرا على الاحتفاظ بسلاحه. اذ تجمع كل المعلومات على التأكيد ان عملية اعادة الاعمار لن تحصل قبل تحقيق اصلاحات كبرى وقبل احتكار الدولة السلاح، كما يشدد الرئيس عون في كل كلماته وتصريحاته.توازيا، الملف الدرزي لا يزال يتفاعل، وجديده الاجتماع الذي عقده المجلس المذهبي الدرزي في فردان، وفيه دق وليد جنبلاط ناقوس الخطر محذرا البعض من السير بالمخطط الصهيوني ومن جر الدروز الى حرب اهلية لا يدري كيف ستنتهي.=======متى تبدأ الورشة الموعودة؟سؤال كبير بحجم الوعود الكبيرة التي امطر المسؤولون شعبهم بها منذ شهرين تقريبا، من دون ان يلمس الناس حتى اللحظة اي اثر لترجمة الاقوال الكثيرة الى افعال، ولو قليلة.فوضع الجنوب على حاله من فقدان السيادة.والنهوض الاقتصادي ينتظر الدعم الخارجي، فيما الاخير معلق على اصلاحات ملحة مطلوبة من حكومة معطوبة في تأليفها بفعل فقدان المعايير، حيث يعلن الوزراء واحدا تلو الآخر عن انتماءاتهم الحزبية الفاقعة في حكومة يصر من شكلها ومنحها الثقة على ان تأليفها محصور باختصاصيين لاحزبيين.واليوم افتتح الرئيس جوزيف عون جولاته الخارجية من بوابة الرياض، ليكون بذلك ثاني رئيس لبناني يستهل عهده من السعودية، بعد العماد ميشال عون، عسى ان تكون الظروف الاقليمية والخارجية اكثر ملائمة هذه المرة لتفعيل العلاقات الضرورية والمهمة بين البلدين.كل ذلك، على وقع استقرار هش في سوريا، وآخر مظاهره اشكالية العلاقة بين الموحدين الدروز والحكم السوري الجديد، ما دفع بوليد جنبلاط الى اتخاذ سلسلة مواقف اضافية اليوم في هذا الاطار، قوبلت بردود عنيفة من معارضيه.=======بعد ساعة من الآن، يعقد اللقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو اللقاء الذي سيبني عليه لبنان لأعادة فتح خط العلاقات اللبنانية السعودية.وغدا ينتقل الرئيس عون إلى القاهرة، وهناك ستكون له لقاءات على جانب كبير من الأهمية.القاهرة على موعد غدا مع قمة لبحث الخطة المصرية، التي يفترض ان تشكل البديل من الخطة الأميركية بالنسبة إلى مستقبل قطاع غزة...مسودة الخطة المصرية التي نشرتها وكالة "رويترز" لمواجهة ترامب في إقامة "ريفييرا الشرق الأوسط"، تهدف الى تهميش حركة حماس، على أن تحل محلها هيئات مؤقتة تسيطر عليها دول عربية وإسلامية وغربية.ولا تعالج خطة القاهرة قضايا حاسمة مثل من سيدفع فاتورة إعادة إعمار غزة، كذلك لم تحدد أي تفاصيل دقيقة عن كيفية حكم القطاع، ولا كيف سيتم إبعاد حماس.وبموجب الخطة المصرية، ستحل "بعثة مساعدة على الحكم" محل الحكومة التي تديرها حماس في غزة، فترة مؤقتة غير محددة، وستكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب.حتى ولو أقرت خطة القاهرة، فإن تنفيذها دونه صعوبات، إذ من اين ستأتي المساعدات، وفق هذه الخطة، لأعادة الإعمار؟إلى حد ما، ما ينطبق على غزة، ينطبق على لبنان. الشرط في غزة إبعاد حماس كسلطة وكجيش، والشرط في لبنان إسقاط حزب الله من معادلة أن يكون شريكا للدولة، تحت أي مسمى، سواء عبر الثلاثية أو عبر الاستراتيجية الدفاعية، والعبرة في الأداء وفي ترجمة المواقف، لا في الوعود.بعيدا من هذا الملف، الملف الدرزي، السوري الاسرائيلي، تقدم مادة نقاش في لبنان، والمتوجس الأكبر من تداعياته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط الذي، ولليوم الثاني على التوالي يحذر من انعكاساته.=======أولى الزيارات الرسمية للخارج افتتحها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السعودية.وأولى كلماته الافتتاحية في الرياض جاءت للإشادة بالدور الذي تلعبه المملكة في دعم استقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية.وتطلع رئيس الجمهورية "بكثير من الأمل" إلى المحادثات التي سيجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي "سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.ومن الرياض سينتقل عون الى القاهرة حيث يشارك غدا في القمة العربية التي توافقت مسبقا على بيانها الختامي.وشددت على حل الدولتين المطروح في قمة بيروت وقالت إن هذا من شأنه حل جميع أسباب النزاع وإحلال السلام في المنطقة وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها.وفي البيان الذي حصلت عليه الجديد لقمة اتخذت اسم "قمة فلسطين" يؤكد القادة العرب التعاون مع القوى الدولية والإقليمية وتحديدا الولايات المتحدة الاميركية من اجل تحقيق السلام العادل والشامل، واستئناف مفاوضات السلام على اساس إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية.وستدعو القمة العربية إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية على ان تستقبله مصر .وسيؤكد بيان القاهرة ضرورة الالتزام بالقرار 1701 وادانة الخروقات الاسرائيلية ومساندة امن واستقرار وسيادة لبنان.وبالنسبة ل‍سوريا ستكون هناك ادانة للاعتداءات الاسرائيلية والتوغل على اراضيه واعادة تأكيد أن هضبة الجولان هي اراض سورية محتلة لكن كل هذه البنود ستعود الى الدوران وستلف مع لجنة وزارية عربية إسلامية لإجراء جولة في العواصم والأمم المتحدة لتنفيذ الخطة وعدم تصفية القضية الفلسطينية.وهي ليست المرة الاولى التي يتم فيها تشكيل لجان تكون مهمتها اجراء جولات على العواصم والامم .ولا يقيم بنيامين نتنياهو وزنا لأي من القرارات ولن ينتظر سوى وصول المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف مزدوج المهمات بين طموحات دونالد ترامب وتصلبات نتنياهو واستباقا لجولته هندس ويتكوف خطة قالت يديعوت احرنوت إنها تلبي مطالب اسرائيل بالكامل.وفي حديثه عن وقف إطلاق النار في غزة قال نتنياهو أمام الكنيست إن الهوة مع حماس بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق واسعة ولا يمكن تجسيرها متهما حماس بأنها رفضت مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه إسرائيل، داعيا إلى دعم خطة ترامب لغزة ومنح سكان القطاع حرية الاختيار للرحيل لكن خطاب نتنياهو ووجه بعاصفة في الكنيست، وارتفعت الأصوات النيابية ضد رئيس يرفض عودة أسراه ويدعو اهل غزة الى مغادرتها قائلا :نستعد بدعم من ترامب للمراحل المقبلة من الحرب وحاول نتنياهو اغراء الاسرائيليين بانجازاته في الحرب, معتبرا أن تفجيرات البيجر في لبنان كانت في أفضل توقيت وخلقت انعطافة أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام الأسد.غير أن كل هذا لا يعني اهالي الأسرى الذين خاضوا اشتباكات مع موظفي الأمن نتيجة منعهم من دخول القاعة.والأخطر في معارك نتنياهو المتنقلة من الجنوب اللبناني الى الجنوب السوري هو اللعب في اوراق دروز الجولان والذي استنفر له اليوم المجلس المذهبي الدرزي في فردانوقال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إن الشيخ موفق طريف لا يمثلنا وهو مدعوم من القوى الصهيونية التي تستخدم الدروز جنودا وضباطا لقمع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واليوم يريدون الانقضاض على جبل العرب وأضاف: إذا ما قارنا المرحلة الحالية بمراحل سابقة من احتلال اسرائيلي لبيروت وغيره من المحطات، أكاد أقول إنها أخطر بكثير مما مررنا به.