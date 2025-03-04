مخزومي: زيارة الرئيس عون الى السعودية انطلاقة إيجابية وبناءة للعهد

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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس": "إنّ زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى المملكة العربية السعودية تشكّل انطلاقة إيجابية وبنّاءة للعهد، نأمل أن يفتتح معها بلدنا مرحلة جديدة يتم فيها العمل على إعادة علاقة لبنان مع الدول العربية والخليجية عمومًا، ومع المملكة خصوصًا، إلى سابق عهدها".اضاف: "من الضروري أن نفعل ما بوسعنا لترميم هذه العلاقات وتطويرها على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالدول العربية وتحديدًا المملكة العربية السعودية، لم تترك لبنان يومًا ولطالما وقفت إلى جانب بلدنا وشعبه في كافة الظروف، وجسّدت في مواقفها حرصها الدائم على دعم استقرار لبنان وأمنه وأمانه وانتظام عمل مؤسساته. وهذا ما برز بوضوح في البيان السعودي اللبناني المشترك حيث أكد البلدان أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف والقرار 1701 بكافة مندرجاته والقرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وشدّدا على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية".