عون تلقى دعوة لزيارة العراق

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عو والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الأوضاع الإقليمية والدولية في القاهرة.

وأكد رشيد دعم العراق للبنان في مختلف المجالات، ووجه إليه دعوة لزيارة العراق، وقد وعد الرئيس عون بتلبيتها.