الصّدي عقد لقاءات مع "البنك الدولي" ومؤسسات دولية

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عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي إجتماع عمل مع وفد من " البنك الدولي" ضمّ: خبير اول في قطاع الزراعية أرمين جورجينليمك، مدير قطاع الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربيع كركي، خبير اول في قطاع المياه والصرف الصحي د. سالي زغيب، أاختصاصي سياسات الغذاء هادي فتح الله ومحللة العمليات مي إبراهيم.وتناول البحث في خلال الاجتماع المشاريع قيد التنفيذ مع الوزارة وسبل التعاون المستقبلي.كما التقى وفداً من مؤسسة التمويل الدولية IFC ضم المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان أفتاب أحمد ومدير المؤسسة في السعودية والعراق ولبنان فواز البلبيسي وتناول البحث عمل المؤسسة في لبنان.وعقد الصدي لقاء عمل مع مدير مكتب لبنان في "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" EBRD خليل دنغزلي.