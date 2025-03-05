على الطريق بين المصنع والحدود السورية.. هذا ما أنجزته "الأشغال"

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أنجزت فرق الصيانة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل ، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية، أعمال صيانة ضرورية في موقع الحوادث المتكررة على الطريق الدولي بين معبر المصنع الحدودي والحدود السورية.ويهدف هذا التدخل العاجل، وفق بيان المكتب الاعلامي للوزارة ، إلى "تحسين شروط السلامة المرورية في هذا الموقع الحيوي، حيث شملت الأشغال:- إنشاء مصدّات تصادم عدد 2 للحد من خطورة الحوادث والتخفيف من شدّتها.- استحداث مسافة عازلة تحذيرية لتنبيه السائقين إلى التغييرات في مسار الطريق.- تركيب عواكس ضوئية لتعزيز الرؤية الليلية وتحسين وضوح الطريق في الظروف الجوية المختلفة.- تركيب إشارات سير توجيهية وتحذيرية لمساعدة السائقين على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة.- تركيب مسامير عاكسة (Cat Eyes) لزيادة وضوح مسار الطريق خاصة خلال الليل وفي الظروف الجوية الصعبة.- استحداث شرائط تحذيرية (Grooves) لتنبيه السائقين بوجوب تخفيف السرعة عند الاقتراب من المنطقة الخطرة و غيرها من كافة الاشغال اللازمة.وأكدت الوزارة "التزامها بتأمين أعلى معايير السلامة على الطرقات"، مشددة على "ضرورة التزام السائقين بإرشادات السير، خاصة على هذا الطريق الذي يتطلب قيادة حذرة واحترامًا تامًا للإشارات والإجراءات الوقائية". وأملت "أن تسهم هذه التدابير في الحد من الحوادث المأساوية"، مذكرة ب"أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن التقيد بالقوانين هو السبيل الأساس لحماية الأرواح وتفادي المخاطر".