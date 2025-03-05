Advertisement

لبنان

على الطريق بين المصنع والحدود السورية.. هذا ما أنجزته "الأشغال"

Lebanon 24
05-03-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1329418-638767863903326870.png
Doc-P-1329418-638767863903326870.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أنجزت فرق الصيانة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل ، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة والحد من الحوادث المرورية، أعمال صيانة ضرورية في موقع الحوادث المتكررة على الطريق الدولي بين معبر المصنع الحدودي والحدود السورية.
Advertisement

ويهدف هذا التدخل العاجل، وفق بيان المكتب الاعلامي للوزارة ، إلى "تحسين شروط السلامة المرورية في هذا الموقع الحيوي، حيث شملت الأشغال: 

- إنشاء مصدّات تصادم عدد 2 للحد من خطورة الحوادث والتخفيف من شدّتها.  

- استحداث مسافة عازلة تحذيرية لتنبيه السائقين إلى التغييرات في مسار الطريق.  

- تركيب عواكس ضوئية لتعزيز الرؤية الليلية وتحسين وضوح الطريق في الظروف الجوية المختلفة.  

- تركيب إشارات سير توجيهية وتحذيرية لمساعدة السائقين على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة.  

- تركيب مسامير عاكسة (Cat Eyes) لزيادة وضوح مسار الطريق خاصة خلال الليل وفي الظروف الجوية الصعبة.  

- استحداث شرائط تحذيرية (Grooves) لتنبيه السائقين بوجوب تخفيف السرعة عند الاقتراب من المنطقة الخطرة و غيرها من كافة الاشغال اللازمة. 

وأكدت الوزارة "التزامها بتأمين أعلى معايير السلامة على الطرقات"، مشددة على "ضرورة التزام السائقين بإرشادات السير، خاصة على هذا الطريق الذي يتطلب قيادة حذرة واحترامًا تامًا للإشارات والإجراءات الوقائية". وأملت "أن تسهم هذه التدابير في الحد من الحوادث المأساوية"، مذكرة ب"أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن التقيد بالقوانين هو السبيل الأساس لحماية الأرواح وتفادي المخاطر".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:24 | 2025-03-05
10:21 | 2025-03-05
10:15 | 2025-03-05
10:08 | 2025-03-05
10:00 | 2025-03-05
09:21 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24