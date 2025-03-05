"بيك" المختارة: لا خوف من فتنة درزيّة

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وسط هذا المشهد، تكشف مصادر درزية ان مناسبة السادس عشر من آذار ستكون استثنائية هذه السنة لجهة رسائلها السياسية، اذ علم ان وليد جنبلاط يسعى لمشاركة وفد من دروز السويداء في الذكرى، لاظهار حجمه على الساحة الدرزية، واضفاء الشرعية على مواقفه فيما خص الوضع السوري، وكلام لجهة الخطاب الذي سيخرج به والذي يتضمن مواقف واضحة و "نوعية".واشارت المصادر الى ان "بيك" المختارة لا ينفي تشاؤمه وخوفه على التسوية التي انجزت في لبنان، نتيجة المواقف الاميركية المنحازة "لاسرائيل"، وبسبب التعامل "الفج" من قبل الرئيس الاميركي دونالد ترامب مع "معارضيه" في السياسة، متخوفا من استنساخ التجربة الاوكرانية مع عدد من القيادات العربية، اذ يبدو انه مصر على تطبيق خياراته في المنطقة.ورأت المصادر ان مواقف الشيخ طريف ليست بمستغربة، فهو يحمل الجنسية "الاسرائيلية"، ويعمل على توسيع قاعدته الشعبية، وقد نجح بالتعاون مع بعض الضباط الدروز في الجيش "الاسرائيلي" في اقناع حكومة بنيامين نتانياهو بالتدخل لصالح الدروز في جرمانا، علما ان دخوله الساحة السورية ليس بجديد، فهو عمل منذ سنوات على ارسال المساعدات العينية والمادية الى ابناء طائفته في سوريا.وفي هذا الاطار، ابدت المصادر تفهمها لما يصدر من مواقف عن بعض "القيادات الدرزية"، وتحديدا الوزير السابق وئام وهاب، والتي تأتي في سياق لتموضعه الجديد منذ انطلاق حرب الاسناد، وصولا الى انهيار النظام السوري، خصوصا ان الاخير كان سبق واعلن عن نقله رسائل غير مباشرة وعروض بين "تل ابيب" ودمشق.وفي هذا الاطار، غمزت المصادر من قناة بعض اجهزة الاستخبارات ، التي قد تكون تعمل ضد توجهات وليد جنبلاط وتقف خلف الحملة التي يتعرض لها، على خلفية المواقف التي اتخذها في الفترة الاخيرة، والتي جاءت معارضة لتوجهات دولية، كان سبق وحذر منها.وختمت المصادر بان اعادة احياء مشاريع الدولة الدرزية وحلف الاقليات في المنطقة، انما هي وهم دفعت الطائفة ثمنه غاليا في الماضي، وبالتالي فان الدروز هم مكون اساسي في الدول التي ينتمون اليها، وجزء من النسيج الاجتماعي لهذه الدول، مؤكدة ان الاتصالات الجارية مع القيادة السورية والرئيس احمد الشرع قادرة على ايجاد الحلول المناسبة.