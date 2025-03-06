"ملتقى التأثير المدني": حمى الله لبنان من الارادات الخبيثة

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا تستقيم أي إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة دون اعتماد معايير النزاهة، والكفاءة، والتاريخ المشرف، والانتماء الوطني الخالص، والخبرة الضاربة الجذور في السياسات العامة والحوكمة الرشيدة، في أي تعيين مرتقب. أما مسار المحسوبيات فيتبدى اقتلاعه رهنا بذهنيات جديدة أكثر منه من خلال وجوه مستجدة تسرح وتمرح. السرديات التجميلية وحدها لا تكفي. حمى الله لبنان من الارادات الخبيثة".



وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بسؤال:"متى تنتهي لعنة المحسوبيات؟".

لا تستقيم أيّ إعادة هيكلة لمؤسّسات #الدّولة دون اعتماد معايير النزاهة، والكفاءة، والتاريخ المشرّف، والانتماء الوطني الخالص، والخبرة الضاربة الجذور في #السياسات_العامّة #والحوكمة_الرشيدة، في أي تعيين مرتقب.

أمّا مسار #المحسوبيّات فيتبدّى اقتلاعه رهناً بذهنيّات جديدة أكثر منه من… pic.twitter.com/xN8YH9vjeD — CIH Lebanon (@CIH_Lebanon) March 6, 2025 Advertisement