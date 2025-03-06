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لبنان

"ملتقى التأثير المدني": حمى الله لبنان من الارادات الخبيثة

Lebanon 24
06-03-2025 | 01:55
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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "لا تستقيم أي إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة دون اعتماد معايير النزاهة، والكفاءة، والتاريخ المشرف، والانتماء الوطني الخالص، والخبرة الضاربة الجذور في السياسات العامة والحوكمة الرشيدة، في أي تعيين مرتقب. أما مسار المحسوبيات فيتبدى اقتلاعه رهنا بذهنيات جديدة أكثر منه من خلال وجوه مستجدة تسرح وتمرح. السرديات التجميلية وحدها لا تكفي. حمى الله لبنان من الارادات الخبيثة".

وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضية اللبنانية، ونشر إلى جانبها صورة مركبة توحي بسؤال:"متى تنتهي لعنة المحسوبيات؟".
 
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