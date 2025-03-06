"ملتقى التأثير المدني": حمى الله لبنان من الارادات الخبيثة

لا تستقيم أيّ إعادة هيكلة لمؤسّسات #الدّولة دون اعتماد معايير النزاهة، والكفاءة، والتاريخ المشرّف، والانتماء الوطني الخالص، والخبرة الضاربة الجذور في #السياسات_العامّة #والحوكمة_الرشيدة، في أي تعيين مرتقب.
أمّا مسار #المحسوبيّات فيتبدّى اقتلاعه رهناً بذهنيّات جديدة أكثر منه من… pic.twitter.com/xN8YH9vjeD
— CIH Lebanon (@CIH_Lebanon) March 6, 2025
لا تستقيم أيّ إعادة هيكلة لمؤسّسات #الدّولة دون اعتماد معايير النزاهة، والكفاءة، والتاريخ المشرّف، والانتماء الوطني الخالص، والخبرة الضاربة الجذور في #السياسات_العامّة #والحوكمة_الرشيدة، في أي تعيين مرتقب.
أمّا مسار #المحسوبيّات فيتبدّى اقتلاعه رهناً بذهنيّات جديدة أكثر منه من… pic.twitter.com/xN8YH9vjeD