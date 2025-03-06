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لبنان

حادث سير عند مدخل شكا... ووقوع إصابات

Lebanon 24
06-03-2025 | 02:29
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وقع حادث سير عند مدخل شكا، بين شاحنة وسيارة رباعية الدفع، ما أدى الى انقلاب الشاحنة ووقوع إصابات.

وعملت فرق من الصليب الأحمر على  نقلها إلى المستشفى. 
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