حادث سير عند مدخل شكا... ووقوع إصابات

وقع حادث سير عند مدخل شكا، بين شاحنة وسيارة رباعية الدفع، ما أدى الى انقلاب الشاحنة ووقوع إصابات.



وعملت فرق من الصليب الأحمر على نقلها إلى المستشفى.

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