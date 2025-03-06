Advertisement

لبنان

البيسري بحث مع وفد من "لقاء التوازن الوطني" في المستجدات

Lebanon 24
06-03-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1329858-638768654817648728.png
Doc-P-1329858-638768654817648728.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفداً من "لقاء التوازن الوطني" برئاسة صلاح سلام وتم البحث بالأوضاع العامة إضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

وفي ختام اللقاء قدم الوفد للواء البيسري درعاً تذكارية عربون وفاء وتقدير لجهوده.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-03-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:08 | 2025-03-06
10:06 | 2025-03-06
09:49 | 2025-03-06
09:35 | 2025-03-06
09:17 | 2025-03-06
09:15 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24