البيسري بحث مع وفد من "لقاء التوازن الوطني" في المستجدات

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري وفداً من "لقاء التوازن الوطني" برئاسة صلاح سلام وتم البحث بالأوضاع العامة إضافة إلى آخر المستجدات على الساحة الداخلية.



وفي ختام اللقاء قدم الوفد للواء البيسري درعاً تذكارية عربون وفاء وتقدير لجهوده.

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