Advertisement

لبنان

"الثنائي" جاهز للانتخابات!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-03-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1330175-638769310369332421.jpg
Doc-P-1330175-638769310369332421.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من الواضح ان "الثنائي الشيعي" يحاول تعميم اجواء تشير الى انه جاهز لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في اي وقت تقرره الحكومة اللبنانية، فهل هذا الامر صحيح؟
بحسب مصادر مطلعة ان جزءا من جهوزية "الثنائي" هو العصب المشدود داخل الطائفة الشيعية والذي سيتيح له الحصول على نسبة اصوات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.
Advertisement
وتعتقد المصادر ان قدرة "حزب الله" التنظيمية لم تمس والدليل هو تشييع الامين العام للحـزب السيد حسن نصرالله وعليه فإن اجراء الانتخابات من الناحية اللوجستية متاح للثنائي، لا بل يفضل حصولها بوقت قريب ليستفيد من الزخم الشعبي الحالي.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:08 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:48 | 2025-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-03-07
02:51 | 2025-03-07
02:51 | 2025-03-07
02:17 | 2025-03-07
02:15 | 2025-03-07
02:08 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24