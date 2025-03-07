"الثنائي" جاهز للانتخابات!

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من الواضح ان "الثنائي الشيعي" يحاول تعميم اجواء تشير الى انه جاهز لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية في اي وقت تقرره الحكومة اللبنانية، فهل هذا الامر صحيح؟بحسب مصادر مطلعة ان جزءا من جهوزية "الثنائي" هو العصب المشدود داخل الطائفة الشيعية والذي سيتيح له الحصول على نسبة اصوات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.وتعتقد المصادر ان قدرة "حزب الله" التنظيمية لم تمس والدليل هو تشييع الامين العام للحـزب السيد حسن نصرالله وعليه فإن اجراء الانتخابات من الناحية اللوجستية متاح للثنائي، لا بل يفضل حصولها بوقت قريب ليستفيد من الزخم الشعبي الحالي.