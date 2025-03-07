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لبنان
لسالكي نفق سليم سلام.. هذا ما سيحصل يومي السبت والأحد
Lebanon 24
07-03-2025
|
02:51
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان عن أنّه "ستقوم بلديّة بيروت بأعمال تنظيف نفق سليم سلام يومَي السّبت والأحد في 8 و 9-3-2025، من السّاعة 8:00 صباحًا لغاية السّاعة 13,00، وفقًا لما يلي:
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يوم السّبت: المسلك الغربي (من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة.)
يوم الأحد: المسلك الشّرقي (من المدينة الرياضيّة باتّجاه وسط بيروت.)
وستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق كل مسلك خلال الفترة المذكورة أعلاه".
أضاف البلاغ:" يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام".
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