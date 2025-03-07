لسالكي نفق سليم سلام.. هذا ما سيحصل يومي السبت والأحد

Advertisement

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان عن أنّه "ستقوم بلديّة بيروت بأعمال تنظيف نفق سليم سلام يومَي السّبت والأحد في 8 و 9-3-2025، من السّاعة 8:00 صباحًا لغاية السّاعة 13,00، وفقًا لما يلي:يوم السّبت: المسلك الغربي (من وسط بيروت باتّجاه المدينة الرياضيّة.)يوم الأحد: المسلك الشّرقي (من المدينة الرياضيّة باتّجاه وسط بيروت.)وستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق كل مسلك خلال الفترة المذكورة أعلاه".أضاف البلاغ:" يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام".