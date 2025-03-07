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لبنان

قتيلان وجريحان بإشكال مسلّح في طرابلس.. إليكم ما جرى ليلا

Lebanon 24
07-03-2025 | 23:08
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لقي كل من فادي محرمجي وعمر جبك مصرعهما ليلا إثر إشكال مسلح وقع في مدينة الميناء ـ طرابلس وذلك على خلفية خلاف حول مولدات الاشتراك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين بجروح نُقلا على إثرها إلى مستشفيي الإسلامي والنيني لتلقي العلاج.
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