سرقة منزل في بلدة بينو - عكار

أقدم مجهولان فجر اليوم على اقتحام منزل المدعو ر.س في بلدة بينو - عكار، وقاما بسرقة محتوياته ولاذا بالفرار.



وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة.