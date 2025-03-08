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لبنان

سرقة منزل في بلدة بينو - عكار

Lebanon 24
08-03-2025 | 07:25
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أقدم مجهولان فجر اليوم على اقتحام منزل المدعو ر.س في بلدة بينو - عكار، وقاما بسرقة محتوياته ولاذا بالفرار.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادثة.
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بينو

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