Advertisement

لبنان

الحسن: المرأة عمود المجتمع ودعوة لتعزيز حقوقها وإزالة العقبات

Lebanon 24
08-03-2025 | 08:16
A-
A+
Doc-P-1330729-638770438757406958.jpg
Doc-P-1330729-638770438757406958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، بمناسبة يوم المرأة العالمي، بيانا أكد فيه "الدور الرائد والمحوري للمرأة في بناء المجتمع"، مشددا على "أهمية تعزيز حقوقها وترسيخ مبدأ المساواة".

وقال الحسن: "في هذا اليوم المميز، الثامن من آذار، نحتفل بيوم المرأة العالمي، وهي المناسبة التي تذكرنا بدور المرأة الرائد والمحوري في بناء المجتمع. فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي عموده الفقري الذي يشكل قيمه وينهض بأركانه".
Advertisement

وأضاف: "إن نقابة المحامين في طرابلس تثمن عاليا الجهود الجبارة التي تبذلها المرأة، سواء كانت محامية تدافع عن الحقوق والعدالة، أو أما تربي الأجيال، أو عاملة تساهم في تقدم المجتمع في كافة المجالات".

ودعا إلى تعزيز حقوق المرأة والعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تحقيق طموحاتها، مؤكدا "التزام النقابة الدائم بدعم النساء لتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة في صنع القرارات".

وختم الحسن: "كل عام وأنتِ الأم والأخت والزميلة والمربية والعاملة، وكل عام وأنتن بألف خير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:46 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:12 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:39 | 2025-03-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-03-08
09:28 | 2025-03-08
09:16 | 2025-03-08
08:57 | 2025-03-08
08:36 | 2025-03-08
08:29 | 2025-03-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24