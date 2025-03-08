الحسن: المرأة عمود المجتمع ودعوة لتعزيز حقوقها وإزالة العقبات

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أصدر نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، بمناسبة يوم المرأة العالمي، بيانا أكد فيه "الدور الرائد والمحوري للمرأة في بناء المجتمع"، مشددا على "أهمية تعزيز حقوقها وترسيخ مبدأ المساواة".وقال الحسن: "في هذا اليوم المميز، الثامن من آذار، نحتفل بيوم المرأة العالمي، وهي المناسبة التي تذكرنا بدور المرأة الرائد والمحوري في بناء المجتمع. فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل هي عموده الفقري الذي يشكل قيمه وينهض بأركانه".وأضاف: "إن نقابة المحامين في طرابلس تثمن عاليا الجهود الجبارة التي تبذلها المرأة، سواء كانت محامية تدافع عن الحقوق والعدالة، أو أما تربي الأجيال، أو عاملة تساهم في تقدم المجتمع في كافة المجالات".ودعا إلى تعزيز حقوق المرأة والعمل على إزالة جميع العقبات التي تعيق تحقيق طموحاتها، مؤكدا "التزام النقابة الدائم بدعم النساء لتحقيق العدالة والمساواة والمشاركة الفاعلة في صنع القرارات".وختم الحسن: "كل عام وأنتِ الأم والأخت والزميلة والمربية والعاملة، وكل عام وأنتن بألف خير".