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لبنان

بالصورة: سارق درّاجات آليّة في قبضة "المعلومات"

Lebanon 24
08-03-2025 | 12:53
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليات سرقة الدرّاجات الآليّة فى مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات عن قيام شخص مجهول بعدّة عمليات سرقة درّاجات آليّة في مناطق مختلفة من محافظتَي جبل لبنان وبيروت، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق قيامه بسرقة إحدى الدرّاجات من محلّة رأس النبع.
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على إثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لتحديد هويّته وتوقيفه.
 


 بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمّت معرفة هويّته، ويدعى:

ح. س. (مواليد عام 1995، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم “مخدّرات” بتاريخ 5-3-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين في محلّة الليلكي.

 بتفتيشه، ضبط بحوزته هاتف خلويّ، ومبلغ مالي. 
 
 
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المُختصّ.

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