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لبنان

بالصور: اكتشاف جهاز تجسس إسرائيلي في الجنوب

Lebanon 24
08-03-2025 | 15:28
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 8/ 3/ 2025، وفي سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، وبعدما اكتشف الجيش جهازَي تجسس عائدَين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفرشوبا بتاريخ 26/2/2025، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز مماثل في المنطقة نفسها، وعملت على تفكيكه.
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