الخير يُهنئ المعلمين بمناسبة عيدهم: رسالتكم مقدسة

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وقال: "الوطن لن يكون بخير إذا لم يكن أساسه، المعلم والمعلمة، بخير".وشدد الخير على "دعمه الكامل لجميع مطالب الأساتذة المحقة التي وصفها بأنها غير قابلة للمساومة"، معبّرا عن امتنانه العميق لكل معلم ومعلمة.وأضاف: "شكراً من القلب على كل الجهد والتضحيات والعمل الدؤوب الذي تبذلونه في سبيل رسالتكم المقدسة وتسليح أبنائنا بالعلم والمعرفة".