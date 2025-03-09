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لبنان

الخير يُهنئ المعلمين بمناسبة عيدهم: رسالتكم مقدسة

Lebanon 24
09-03-2025 | 06:50
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هنأ عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، المعلمين والمعلمات، لمناسبة عيد المعلم، مؤكدا "أهمية دورهم في بناء الوطن".

وقال: "الوطن لن يكون بخير إذا لم يكن أساسه، المعلم والمعلمة، بخير".
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وشدد الخير على "دعمه الكامل لجميع مطالب الأساتذة المحقة التي وصفها بأنها غير قابلة للمساومة"، معبّرا عن امتنانه العميق لكل معلم ومعلمة.

وأضاف: "شكراً من القلب على كل الجهد والتضحيات والعمل الدؤوب الذي تبذلونه في سبيل رسالتكم المقدسة وتسليح أبنائنا بالعلم والمعرفة".
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