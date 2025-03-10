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لبنان

عون بحث وسفير لبنان في الامارات اوضاع الجالية اللبنانية

Lebanon 24
10-03-2025 | 05:31
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أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، كانا محور بحثٍ بين رئيس الجمهورية وسفير لبنان لدى الإمارات، فؤاد  شهاب دندن.
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