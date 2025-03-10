عون بحث وسفير لبنان في الامارات اوضاع الجالية اللبنانية

أوضاع الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، كانا محور بحثٍ بين رئيس الجمهورية وسفير لبنان لدى الإمارات، فؤاد شهاب دندن.

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