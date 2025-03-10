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لبنان

الخازن للمعلمين: شّعلة تنير العقول وترسم المستقبل

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:32
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كتب النائب فريد هيكل الخازن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمعلّمين في عيدهم: "إنّهم الشّعلة التي تنير العقول وترسم المستقبل. كل عام وكلّ معلّم بخير".
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