الخازن للمعلمين: شّعلة تنير العقول وترسم المستقبل

كتب النائب فريد هيكل الخازن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمعلّمين في عيدهم: "إنّهم الشّعلة التي تنير العقول وترسم المستقبل. كل عام وكلّ معلّم بخير".

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