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لبنان

أبو فاعور: لتشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء

Lebanon 24
11-03-2025 | 08:33
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أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان انه "في خضم ورشة التعيينات التي سوف تنطلق، والتي نأمل ان تكون على معياري الجدارة والنزاهة، وفي ظل غياب أي معايير ومراقبة فاعلة لسلامة غذاء اللبنانيين، فإنني أدعو الحكومة إلى ضرورة تشكيل الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء للقيام بدورها الرقابي والتنسيقي بين الوزارات والإدارات المختلفة، علّنا نعفي اللبنانيين من الكثير من السموم والأضرار الصحية التي يقاسونها اليوم".
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