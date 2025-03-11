بايراقداريان استقبلت اتحاد ألعاب القوى ونادي "انترانيك"

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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة بايراقداريان ،وفداً من اللجنة لجمعية "شباب أنترانيك" برئاسة فيكين جيرجيان والأمين العام هاكوب جيغيليان والأعضاء مهنئاً، مبدياً الرغبة في التعاون، واضعاً "إمكانيات والشبابية والكشفية تحت تصرّف الوزارة ومشاريعها المستقبلية".واستقبلت الوزيرة بايراقداريان وفد الاتحاد اللبناني لألعاب القوى برئاسة رئيس الاتحاد ، عارضاً لوضع الاتحاد وروزنامته والاستحقاقات الخارجية المقبلة، متمنياً "العمل على تأهيل المضمار في المدينة والمساعدة في تأمين تجهيزات للاعبين"، مثنيا على توجه الوزيرة بخصوص السعي للتوافق في انتخابات اللجنة الاولمبية".واستمعت وزيرة الشباب والرياضة من رئيس جمعية "مسار "كمال شيا ترافقه السيدة رانيا سبع أعين المديرة التنفيذية للجمعية وسكريتاريا منتدى الشباب للسياسات الشبابية الى شرح حول عمل وبرامجها ومشاريع منتدى الشباب، وتعزيز فرص التعاون القديم مع وزارة الشباب والرياضة".