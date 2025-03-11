Advertisement

لبنان

بايراقداريان استقبلت اتحاد ألعاب القوى ونادي "انترانيك"

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1331946-638773108897211734.jpeg
Doc-P-1331946-638773108897211734.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان ،وفداً من اللجنة المركزية لجمعية "شباب أنترانيك" برئاسة الرئيس فيكين جيرجيان والأمين العام هاكوب جيغيليان والأعضاء مهنئاً، مبدياً الرغبة في التعاون، واضعاً "إمكانيات الجمعية الرياضية والشبابية والكشفية تحت تصرّف الوزارة ومشاريعها المستقبلية".
Advertisement

واستقبلت الوزيرة بايراقداريان وفد الاتحاد اللبناني لألعاب القوى برئاسة رئيس الاتحاد ، عارضاً لوضع الاتحاد وروزنامته والاستحقاقات الخارجية المقبلة، متمنياً "العمل على تأهيل المضمار في المدينة الرياضية والمساعدة في تأمين تجهيزات للاعبين"، مثنيا على توجه الوزيرة بخصوص السعي للتوافق في انتخابات اللجنة الاولمبية".

واستمعت وزيرة الشباب والرياضة من رئيس جمعية "مسار "كمال شيا ترافقه السيدة رانيا سبع أعين المديرة التنفيذية للجمعية وسكريتاريا منتدى الشباب للسياسات الشبابية الى شرح حول عمل الجمعية وبرامجها ومشاريع منتدى الشباب، وتعزيز فرص التعاون القديم مع وزارة الشباب والرياضة".
مواضيع ذات صلة
خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
lebanon 24
11/03/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
" القوات" قدمت إخبارا أمام النيابة العامة ضدّ "جنود الرب"
lebanon 24
11/03/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاس": القوات الروسية تستولي على بلدة "فوديان دروهي" شرقي أوكرانيا
lebanon 24
11/03/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"التيار" في هجوم على "القوات": لديهم مشكلة مزمنة ومستفحلة في البصيرة
lebanon 24
11/03/2025 19:22:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:14 | 2025-03-11
13:10 | 2025-03-11
13:05 | 2025-03-11
13:00 | 2025-03-11
12:59 | 2025-03-11
12:59 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24