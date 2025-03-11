Advertisement

لبنان

بعد لقائه سلامة.. السفير الفرنسي اكد دعم بلاده للحكومة والقطاع الثقافي

Lebanon 24
11-03-2025 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1331960-638773124917240206.jpg
Doc-P-1331960-638773124917240206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو في زيارة تهنئة لمناسبة توليه مهامه.
Advertisement

وكانت مناسبة تداولا خلاها العلاقات الثنائية لاسيما الثقافية منها، وقال ماغرو: "كانت زيارة تهنئة لتولي الوزير سلامه مهامه، وللتأكيد على دعم فرنسا للثقافة، لما تشكله من عنصر مهم للبنان والهوية اللبنانية، ونحن الى جانب الحكومة الجديدة لمساعدتها ودعم القطاع الثقافي أيضًا".
مواضيع ذات صلة
الوزير سلامة بحث والسفير الايطالي في خطة دعم الارث الثقافي في لبنان
lebanon 24
11/03/2025 21:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الياباني أكد مواصلة بلاده التعاون مع الحكومة للمساهمة في إعادة بناء لبنان
lebanon 24
11/03/2025 21:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية عرض المستجدات مع السفير الفرنسي واستقبل السفير البابوي
lebanon 24
11/03/2025 21:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير الفرنسي في لبنان: فرنسا ستكون على الموعد لدعم رئيس الحكومة وفريقه
lebanon 24
11/03/2025 21:10:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:56 | 2025-03-11
14:51 | 2025-03-11
14:12 | 2025-03-11
14:01 | 2025-03-11
13:45 | 2025-03-11
13:42 | 2025-03-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24