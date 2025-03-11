بعد لقائه سلامة.. السفير الفرنسي اكد دعم بلاده للحكومة والقطاع الثقافي

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استقبل وزير الثقافة الدكتور سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع الفرنسي في هيرفيه في زيارة تهنئة لمناسبة توليه مهامه.وكانت مناسبة تداولا خلاها الثنائية لاسيما الثقافية منها، ماغرو: "كانت زيارة تهنئة لتولي الوزير سلامه مهامه، وللتأكيد على دعم للثقافة، لما تشكله من عنصر مهم للبنان والهوية اللبنانية، الى جانب الحكومة الجديدة لمساعدتها ودعم القطاع الثقافي أيضًا".