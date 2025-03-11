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لبنان

عن الأسير الخامس الذي لم يتسلمه لبنان.. هذا ما أعلنته رئاسة الجمهورية

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:14
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أعلنت رئاسة الجمهورية عبر حسابها على "أكس" أن "رئيس الجمهورية جوزيف عون تبلّغ أنه، بنتيجة المفاوضات التي أجرتها لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في الجنوب، تسلّم لبنان أربعة أسرى لبنانيين كانت قد احتجزتهم القوات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، على أن يتم تسليم أسير خامس يوم غد".
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