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لبنان

شيخ العقل اتصل بالبطاركة الراعي واليازجي والعبسي.. هذا ما دعاهم إليه

Lebanon 24
11-03-2025 | 13:42
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 استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم الوزير والنائب السابق د. عصام نعمان، وجرى البحث بعدد من الموضوعات العامة المطروحة وعلى مستوى الطائفة.
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 كما استقبل الاستاذ نجيب شقير من مديرية مصرف لبنان والأستاذ أجود صعب. 

 وعقد شيخ العقل اجتماعين للجنة القانونية وللجنة التواصل والعلاقات العامة في المجلس المذهبي بحضور رئيسيهما المحامي طلال جابر والشيخ فادي العطار. 

 وفي منزله في شانيه استقبل الشيخ ابي المنى وفدين من آل جابر في عاليه، وآل المصري في صليما.

 وكان شيخ العقل شارك في مأتم المرحوم الشيخ ابو اكرم سليمان داوود الصايغ في قاعة بلدة شارون العامة، إلى جانب مشاركة عدد من المشايخ الاجلاء وجمع غفير من مشايخ منطقة الجبل.

كما قدّم التعازي في قاعة آل مكارم في رأس المتن بالمرحوم الشيخ ابو وهاب شهاب محمد غزال.

 وتواصل هاتفياً مع البطاركة مار بشارة بطرس الراعي ويوحنا العاشر يازجي ويوسف العبسي في اطار الدعوة الى الإفطار الرمضاني الذي ستقيمه مشيخة العقل والمجلس المذهبي في 21 الجاري في دار الطائفة. 
وفي هذا السياق كلف شيخ العقل وفدا ضم الشيخين القاضي غاندي مكارم والمستشار الاعلامي عامر زين الدين، للقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في بكركي.

كما كلف القاضي مكارم تمثيله في افطار النائب فؤاد مخزومي في بيروت، وكلا من: رئيس لجنة التواصل في المجلس الشيخ فادي العطار وعضو اللجنة الاستاذ رمزي جماز تمثيله في افطار معراب الذي اقامته القوات اللبنانية بحضور رئيس الحزب سمير جعجع، والشيخ سامي عبد الخالق في افطار مؤسسات محمد خالد الاجتماعية، والشيخ كمال ابي المنى في افطار صندوق الزكاة وجمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، وعضو المجلس الشيخ محمد عبد الخالق في افطار جمعية بيروت منارتي،

وعضو المجلس الاستاذ عامر صياغة في افطار الجمعية الكردية اللبنانية، والشيخ محمد غنّام في افطار دار الايتام الإسلامية في اقليم الخروب، وعضو المجلس رمزي جماز في افطار هيئة الاسعاف الشعبي.
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