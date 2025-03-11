شيخ العقل اتصل بالبطاركة الراعي واليازجي والعبسي.. هذا ما دعاهم إليه

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كما استقبل الاستاذ شقير من مديرية مصرف والأستاذ أجود صعب.وعقد شيخ العقل اجتماعين للجنة القانونية وللجنة التواصل والعلاقات العامة في المذهبي بحضور رئيسيهما المحامي طلال جابر والشيخ فادي العطار.وفي منزله في شانيه استقبل الشيخ ابي المنى وفدين من آل جابر في عاليه، وآل المصري في صليما.وكان شيخ العقل شارك في مأتم المرحوم الشيخ ابو اكرم داوود الصايغ في قاعة بلدة شارون العامة، إلى جانب مشاركة عدد من المشايخ الاجلاء وجمع غفير من مشايخ منطقة .كما قدّم التعازي في قاعة آل مكارم في رأس المتن بالمرحوم الشيخ ابو وهاب شهاب محمد غزال.وتواصل هاتفياً مع البطاركة مار بشارة بطرس ويوحنا العاشر يازجي ويوسف العبسي في اطار الدعوة الى الإفطار الرمضاني الذي ستقيمه مشيخة العقل والمجلس المذهبي في 21 الجاري في دار الطائفة.وفي هذا السياق كلف شيخ العقل وفدا ضم الشيخين القاضي غاندي مكارم والمستشار الاعلامي عامر زين الدين، للقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة في بكركي.كما كلف القاضي مكارم تمثيله في افطار النائب فؤاد مخزومي في بيروت، وكلا من: رئيس لجنة التواصل في الشيخ فادي العطار وعضو اللجنة الاستاذ رمزي جماز تمثيله في افطار معراب الذي اقامته القوات اللبنانية بحضور رئيس الحزب سمير جعجع، والشيخ سامي عبد الخالق في افطار مؤسسات محمد خالد الاجتماعية، والشيخ كمال ابي المنى في افطار صندوق الزكاة وجمعية بيروت للتنمية الاجتماعية، وعضو الشيخ محمد عبد الخالق في افطار جمعية بيروت منارتي،وعضو الاستاذ عامر صياغة في افطار الجمعية الكردية اللبنانية، والشيخ محمد غنّام في افطار دار الايتام الإسلامية في اقليم الخروب، وعضو رمزي جماز في افطار هيئة الاسعاف الشعبي.