هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات

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تم بين رئيسة الاتحاد العربي للبصريات في دول آسيا وشمال أفريقيا السفيرة الدكتورة نسرين الأشقر والمدير العام للأمن العام بالإنابة البيسري، يقضي بتقديم هدية عبارة عن إطار نظارات طبية بقيمة 100 وفحص نظر مجاني على أحدث الآلات فور تقديم موافقة مسبقة من الأمن العام، يشمل الضباط والرتباء والافراد، لمناسبة حلول شهر وبدء زمن الصوم الكبير. إشارة إلى أن الهدايا تشمل، هدية لكل فرد من أفراد المؤسسة بالإضافة الى هدية لكل شخص من أفراد عائلته ( أب ، أم ، زوجة ، أولاد ، إخوة و أخوات ) .ولفتت الأشقر في بيان أن البيسري زار مركز المؤسسة المانحة Bô yeux by Nisrine Ô الكائن في الأشرفية و كشف على العيادة المجهزة بأحدث الآلات وهو جزء من المشترك لاستعادة صفة "مستشفى الشرق" .