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لبنان

هدية لعناصر الأمن العام: فحص نظر وإطار للنظارات

Lebanon 24
12-03-2025 | 07:21
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تم الاتفاق بين رئيسة الاتحاد العربي للبصريات في دول آسيا وشمال أفريقيا السفيرة الدكتورة نسرين الأشقر والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، يقضي بتقديم هدية عبارة عن إطار نظارات طبية بقيمة 100 دولار وفحص نظر مجاني على أحدث الآلات فور تقديم موافقة مسبقة من الأمن العام، يشمل الضباط والرتباء والافراد، لمناسبة حلول شهر رمضان وبدء زمن الصوم الكبير. إشارة إلى أن الهدايا تشمل، هدية لكل فرد من أفراد المؤسسة بالإضافة الى هدية لكل شخص من أفراد عائلته ( أب ، أم ، زوجة ، أولاد ، إخوة و أخوات ) .
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ولفتت الأشقر في بيان أن اللواء البيسري زار مركز المؤسسة المانحة Bô yeux by Nisrine Ô الكائن في الأشرفية و كشف على العيادة المجهزة بأحدث الآلات وهو جزء من العمل المشترك لاستعادة لبنان صفة "مستشفى الشرق" . 
 
وقدم اللواء البيسري درعًا تكريمية للأشقر تقديراً لجهودها و دعمها الدائم لمؤسسة الأمن العام .
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