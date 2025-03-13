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لبنان

خبر سارّ للأساتذة المتعاقدين.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء

Lebanon 24
13-03-2025 | 06:31
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أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أن مجلس الوزراء أقر رفع اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين.
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وأشارت إلى أن هذا القرار سيبدأ مع بدء العام الدراسي. 
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