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لبنان
خبر سارّ للأساتذة المتعاقدين.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء
Lebanon 24
13-03-2025
|
06:31
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أعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي
ريما
كرامي
أن
مجلس
الوزراء
أقر رفع اجر الساعة للاساتذة المتعاقدين.
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وأشارت إلى أن هذا القرار سيبدأ مع بدء العام الدراسي.
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