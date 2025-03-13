رستم بحث مع اللواء عثمان ملف النزوح السوري

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زار الدكتور أحمد رستم المدير العام لقوى الأمن الداخلي عماد عثمان ، وكان بحث بحسب بيان في "التطورات المتعلقة بـ النزوح السوري الجديد إلى إثر الأحداث الأخيرة في الساحل السوري ".وقد تناول اللقاء "تداعيات هذا النزوح على الوضعين الأمني والاجتماعي في لبنان، وسبل التعامل مع هذه الأزمة".واشار رستم إلى "ضرورة التعاون المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والحكومية لمواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح السوري وضمان استقرار الأوضاع في لبنان".كما تم التطرق إلى "موضوع اعتماد الكفاءة في دورتي تطويع ضباط وعناصر جديدة في قوى الأمن الداخلي".وأكد عثمان خلال اللقاء "أهمية تطبيق معايير الكفاءة في اختيار العناصر الجدد، وذلك لضمان قدرات قوى الأمن الداخلي في مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية".