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لبنان

رستم بحث مع اللواء عثمان ملف النزوح السوري

Lebanon 24
13-03-2025 | 07:35
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زار النائب الدكتور أحمد رستم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ،  وكان بحث بحسب بيان في "التطورات المتعلقة بـ النزوح السوري الجديد إلى لبنان إثر الأحداث الأخيرة في الساحل السوري ".
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وقد تناول اللقاء "تداعيات هذا النزوح على الوضعين الأمني والاجتماعي في لبنان، وسبل التعامل مع هذه الأزمة".

واشار رستم  إلى "ضرورة التعاون المستمر بين مختلف الجهات الأمنية والحكومية لمواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح السوري وضمان استقرار الأوضاع في لبنان".

كما تم التطرق إلى "موضوع اعتماد الكفاءة في دورتي تطويع ضباط وعناصر جديدة في قوى الأمن الداخلي".

وأكد اللواء عثمان خلال اللقاء  "أهمية تطبيق معايير الكفاءة في اختيار العناصر الجدد، وذلك لضمان تعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي في مواجهة التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية".
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