مساءً… هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي في عدد من البلدات الجنوبيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، مساء اليوم الخميس، أنّ "مُحلقة إسرائيلية ألقت ثلاث قنابل صوتية في كفركلا".



وبعد وقت، سُمع تحرك آلية للجيش في التلة المستحدثة جنوب بلدة عيترون، صاحبها إطلاق نار متفرق باتجاه أحياء البلدة، بحسب مندوبة "لبنان 24".

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