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لبنان

العثور على جثة شاب في زحلة

Lebanon 24
13-03-2025 | 17:28
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عُثر مساء اليوم، على جثة شاب على أوتوستراد زحلة مقابل "ماكدونالدز"، بعد تعرضه لحادث صدم أثناء قيادته دراجة نارية.
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والجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24". 
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