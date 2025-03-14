هاشم: لا بد من خطة واضحة لإعادة الإعمار

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أشار الى ان "العدو يعمل على قضم والمساحات في الجنوب جزءًا بعد جزء"، مشددا على "وجوب تحميل المسؤولية للدول الراعية لوقف إطلاق النار ولجنة المراقبة، كما على الحكومة الإسراع في إنشاء المخصص لإعادة الإعمار".ورأى انه "لا بد من وضع خطة واضحة لإعادة الإعمار ورصد الأموال اللازمة".