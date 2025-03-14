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لبنان

هاشم: لا بد من خطة واضحة لإعادة الإعمار

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:52
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أشار النائب قاسم هاشم الى ان "العدو الإسرائيلي يعمل على قضم الأراضي والمساحات في الجنوب جزءًا بعد جزء"، مشددا على "وجوب تحميل المسؤولية للدول الراعية لوقف إطلاق النار ولجنة المراقبة، كما على الحكومة الإسراع في إنشاء الصندوق المخصص لإعادة الإعمار".
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ورأى انه "لا بد من وضع خطة واضحة لإعادة الإعمار ورصد الأموال اللازمة".
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