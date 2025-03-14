الحملة الامنية في طرابلس مستمرة

واصلت القوى الأمنية في الشمال عموما وطرابلس خصوصا، حملتها الامنية لليوم الثاني على التوالي، لضبط الأمن وقمع مخالفات الدراجات النارية والحد من انتشار السلاح المتفلّت وعمليات النشل وإطلاق النار.

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وقد تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، ما لاقى استحسانًا لدى المواطنين بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في الإشكالات المتنقلة وعمليات السلب في .



وتواصل القوى الأمنية المشاركة في الحملة، بكل حزم، تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير الهادفة بالدرجة إلى أمن المواطنين وتعزيز استقرار . (الوكالة للإعلام)