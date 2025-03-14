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لبنان

الحملة الامنية في طرابلس مستمرة

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:15
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واصلت القوى الأمنية في محافظة الشمال عموما وطرابلس خصوصا، حملتها الامنية لليوم الثاني على التوالي، لضبط الأمن وقمع مخالفات الدراجات النارية والحد من انتشار السلاح المتفلّت وعمليات النشل وإطلاق النار.
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وقد تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، ما لاقى استحسانًا لدى المواطنين بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في الإشكالات المتنقلة وعمليات السلب في المدينة.

وتواصل القوى الأمنية المشاركة في الحملة، بكل حزم، تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير الهادفة بالدرجة الأولى إلى حماية أمن المواطنين وتعزيز استقرار المدينة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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