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لبنان
الحملة الامنية في طرابلس مستمرة
Lebanon 24
14-03-2025
|
04:15
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واصلت القوى الأمنية في
محافظة
الشمال عموما وطرابلس خصوصا، حملتها الامنية لليوم الثاني على التوالي، لضبط الأمن وقمع مخالفات الدراجات النارية والحد من انتشار السلاح المتفلّت وعمليات النشل وإطلاق النار.
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وقد تم حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، ما لاقى استحسانًا لدى المواطنين بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في الإشكالات المتنقلة وعمليات السلب في
المدينة
.
وتواصل القوى الأمنية المشاركة في الحملة، بكل حزم، تنفيذ المزيد من الإجراءات والتدابير الهادفة بالدرجة
الأولى
إلى
حماية
أمن المواطنين وتعزيز استقرار
المدينة
. (الوكالة
الوطنية
للإعلام)
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